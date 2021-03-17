«Надеемся, расследование будет проведено»

Кремль — о химатаке в редакции «Новой газеты».

В Кремле знают о распылении неизвестного зловонного вещества в здании «Новой газеты» и надеются, что расследование будет проведено, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы безусловно заметили этот инцидент. Здесь нет необходимости в каких-то указаниях администрации. Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление» — добавил пресс-секретарь.

Днем 15 марта вход в здание, где находится редакция «Новой газеты», расположенная по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. В помещениях был стойкий резкий химический запах, который чувствовали все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Экстренные службы, которые работали на месте происшествия, впоследствии сообщили, что не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.

В сети также появилось видео, как у редакции «Новой газеты» человек, одетый в форму курьера, распылил неизвестное вещество.

Это не первый случай химической атаки на здание, в котором находится «Новая газета» — в апреле 2017 года в редакцию пришло письмо в конверте, в котором находился неизвестный белый порошок. Первичный анализ показал, что вещество не радиоактивно, конверт изолировали и отправили на экспертизу. Отправитель письма не указал свой адрес, однако на конверте стояла пометка «Грозный» и почтовый индекс. В качестве адресата был указан генеральный директор издания.

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