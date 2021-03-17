 

Строительство метро на Виноградарь продолжается – гендиректор “Киевметростроя”

17.03.2021, 21:42, Новости дня
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Строительство двух станций метро в направлении киевского жилмассива Виноградарь продолжается. Об этом в комментарии изданию ASPI News заявил генеральный директор акционерного общества “Киевметрострой” Андрей Пронин.

“Строительство метро на Виноградарь продолжается. В некоторых медиа началась целая информкампания о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь. Эти материалы являются абсолютно недостоверными. Сооружение станций “Мостицкая” и “Проспект Правды”, а также перегонных тоннелей продолжается. Уже проложено более 870 метров”, – сказал он.

Вместе с тем, отмечает издание, строительные работы осложняются из-за высокой влажности почвы в связи с таянием снега.

По словам Пронина, предприятие обратилось к ряду научно-исследовательских организаций за рекомендациями по укреплению стен тоннелей. Активные работы возобновятся после получения выводов и рекомендаций ученых.

“У нас как у генподрядчика есть полное взаимопонимание с заказчиком – коммунальным предприятием “Киевский метрополитен”. Возникающие вопросы вместе с властями города решаем оперативно”, – заверил Пронин.

ВИДЕОВидео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube

Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” запланирована на декабрь 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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