 

В Боярке мужчина погиб в результате взрыва самодельного устройства. Он хотел отомстить знакомой – полиция

17.03.2021, 21:42, Новости дня
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Правоохранители установили личность мужчины, который погиб 16 марта в результате взрыва в Боярке Киевской области. Об этом пресс-служба областной полиции сообщила 17 марта.

Погибший – 34-летний уроженец Крыма, который длительное время проживал в Киеве.

“В Боярке жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина стремился вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина не нашел ничего лучшего, как отомстить. Он оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство. Мужчина приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. К месту жительства женщины он не дошел несколько метров – устройство взорвалось в его руках”, – заявили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Взрыв произошел около 4.00 16 марта. Сначала полиция сообщала, что никто не пострадал, позже – что мог пострадать один человек. Также повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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