Нардеп Богуцкая: Из-за рекомендаций и действий Ермака курс движения страны стал поворачивать не туда

Из-за рекомендации и действий главы Офиса президента Андрея Ермака, изменился курс движения Украины. Такое мнение в интервью “Цензор.НЕТ” выразила нардеп от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая.

При этом она считает, что президент Украины Владимир Зеленский за время на посту президента страны стал более зрелым как политик.

“Мне кажется, он стал лучше видеть глобальную ситуацию по стране, чем тогда, когда собирал у себя в офисе на Новоселицкой людей, которые ему просто советовали, что бы они изменили в стране, а он это все по кусочкам собирал. Ну, понятно, что на тот момент он как юморист был далек от всего этого, он больше высмеивал политиков. А сейчас, мне кажется, что он стал более зрелым как политик, как государственный деятель и человек, который хочет изменить страну. Другое дело, что в течение некоторого времени из-за рекомендаций и действий Андрея Ермака курс движения страны стал поворачивать не туда. Это мое мнение”, – сказала Богуцкая.

По ее словам, СНБО – это сейчас единственный орган, которому абсолютно доверяет Зеленский.

“У меня периодически тоже возникало ощущение, что страной руководит не президент Зеленский, а Андрей Ермак – в то время как президенту Зеленскому доверили маленький кусочек: строить дороги, больницы, сидеть в этой капсуле – и не вмешиваться в международную политику, в отношения с олигархами и так далее. Но по последним событиям мы видим, что президент раскрывается и выходит из этой “теплой ванны”. Да, возможно, не он собственноручно принимает решения. Но он создает ту самую политическую “крышу” и все условия для того, чтобы СНБО этим занимался. На сегодняшний день это единственный орган, которому он абсолютно доверяет в плане того, что будут перемены, что этот орган даст мотивацию и для СБУ, и для МВД (скорее всего). По крайней мере, я на это надеюсь”, – резюмировала Богуцкая.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным “ВВС Україна”, он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года Зеленский назначил Ермака главой своего офиса, сразу после увольнения его предшественника на этом посту Андрея Богдана.

—