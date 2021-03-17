 

Лига Европы. Матч “Шахтер” – “Рома” в Киеве пройдет без зрителей

17.03.2021, 21:42, Новости дня
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Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы “Шахтер” – “Рома” на НСК “Олимпийский” 18 марта пройдет без зрителей. Об этом в комментарии изданию РБК-Украина сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

В Киеве усилили карантинные ограничения на три недели, подчеркнул он.

“Начиная с четверга, проведение спортивных соревнований на территории Киева будет без зрителей. Это ограничение будет действовать ближайшие три недели”, – сказал Бондаренко.

По итогу заседания столичной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 марта указано, что запрет на проведение матчей со зрителями действует на игры внутренних, так и международных соревнований “до стабилизации эпидемической ситуации в Киеве”.

Против допуска зрителей на трибуны НСК “Олимпийский” выступал мэр Киева Виталий Кличко. “В нынешней ситуации это может стать вторым Буковелем”, – говорил Кличко 16 марта на брифинге. Кличко отмечал, что в течение ближайшей недели Киев окажется в “красной” карантинной зоне.

По состоянию на утро 17 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,49 млн человек (11 833 новых случая за последние сутки), более 28,9 тыс. пациентов умерли, около 1,24 млн выздоровели.

В Киеве за минувшие сутки зафиксирован 1121 новый случай COVID-19. На данный момент Киев находится в “оранжевой” карантинной зоне. Столица лидирует по количеству выявленных случаев коронавируса. За время пандемии в Киеве зарегистрировано более 148 тыс. больных, 2961 пациент умер, почти 100 тыс. выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Матч “Шахтер” – “Рома” состоится 18 марта, начало игры в 19.55, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Первый поединок в Риме завершился поражением донецкой команды со счетом 0:3.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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