 

Бывший глава “Укрзалізниці” Жмак прокомментировал решение Кабмина лишить его должности

17.03.2021, 21:42, Новости дня
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Бывший председателя правления “Укрзалізниці” Владимир Жмак, которого 17 марта уволил с должности председателя Кабинет министров Украины заявил, что никогда не получал негативных отзывов о своей работе от Наблюдательного совета. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

“Указанное решение [об увольнении] выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона”, – заявил он.

Жмак рассказал, что 15 марта представил отчет о деятельности компании Наблюдательном совете, по результатам которого не получил никаких комментариев “кроме жалоб на плохую коммуникацию между нами”.

“Утром [16 марта], в свой день рождения, я получил праздничный звонок от председателя Наблюдательного совета, который тепло поздравил меня, пожелал скорейшего выздоровления и предложил срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон. Поскольку оснований для такого “дружественного предложения” я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от Наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял”, – отметил Жмак.

По его словам, 17 марта министр подготовил и передал в Кабмин представление на увольнении.

Жмак подытожил работу команды “Укрзалізниці” и сказал, что им удалось остановить стремительное падение компании и изменить экономический тренд с отрицательного на положительный.

“Мы же делали то, для чего нас позвали – четвертый квартал 2020 года стал успешнее, чем аналогичный в два предыдущих докризисных года”, – подчеркнул он.

Жмак добавил, что Набсовету “будет непросто, потому назначить уже пятого руководителя за каких-то три года – большая задача”.

Кабмин Украины во время заседания 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий Жмака.

LIGA.net со ссылкой на высокопоставленного собеседника в “Укрзалізниці” писало, что причина отстранения Жмака – разное видение разделения и реструктуризации компании, а также подозрения набсовета, что Жмак мог действовать в интересах украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Кабинет Министров Украины назначил Жмака главой правления “Укрзалізниці” 26 августа прошлого года. До своего назначения он был членом наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах он работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в украинских компаниях группы ТНК-BP.

Юрик с июня 2018 года по июнь 2019 года был членом наблюдательного совета “Укрзалізниці”, а с июня 2019 года входит в состав правления компании. В 2020 году он уже временно исполнял обязанности руководителя “Укрзалізниці”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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