“Я блондинка”: Настя Ивлеева “откупилась” от инспектора ГИБДД анекдотом про ёжика

Популярная ведущая и инста-блогер Настя Ивлеева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеоролик, в котором пояснила почти детективную историю, которая произошла с ней совсем недавно. По словам знаменитости, поездка по столице без прав едва не закончилась для неё серьезными проблемами с законом.

Красотка призналась в личном микроблоге, что была задержана представителем ГИБДД за то, что, после его требования предъявить водительские права, ведущая не смогла этого сделать по причине отсутствия данного документа. Как заявила Ивлеева, она чистосердечно призналась в своей неправоте и даже предложила инспектору выписать ей положенный штраф, который собиралась оплатить. Однако полицейский задержал звезду, потребовав, чтобы за ней кто-либо приехал. В результате любимице посетителей соцсетей пришлось прибегнуть ко всему своему шарму и от души повеселить сотрудника ГИБДД, рассказав в числе прочих анекдот про ёжика. В итоге красавица все же была отпущена восвояси.



“Я забыла права. Это нормальная практика. Я блондинка, и у меня три машины. Я не кладу их в бардачок машины, они у меня болтаются по всей планете”, – такие слова оправдания нашла для себя Настя Ивлеева. К слову, откровения знаменитости в Stories были изрядно сдобрены короткими порциями ненормативной лексики.

Источник: www.instagram.com