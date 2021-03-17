 

“Я блондинка”: Настя Ивлеева “откупилась” от инспектора ГИБДД анекдотом про ёжика

17.03.2021, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная ведущая и инста-блогер Настя Ивлеева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеоролик, в котором пояснила почти детективную историю, которая произошла с ней совсем недавно. По словам знаменитости, поездка по столице без прав едва не закончилась для неё серьезными проблемами с законом.
Красотка призналась в личном микроблоге, что была задержана представителем ГИБДД за то, что, после его требования предъявить водительские права, ведущая не смогла этого сделать по причине отсутствия данного документа. Как заявила Ивлеева, она чистосердечно призналась в своей неправоте и даже предложила инспектору выписать ей положенный штраф, который собиралась оплатить. Однако полицейский задержал звезду, потребовав, чтобы за ней кто-либо приехал. В результате любимице посетителей соцсетей пришлось прибегнуть ко всему своему шарму и от души повеселить сотрудника ГИБДД, рассказав в числе прочих анекдот про ёжика. В итоге красавица все же была отпущена восвояси.

“Я забыла права. Это нормальная практика. Я блондинка, и у меня три машины. Я не кладу их в бардачок машины, они у меня болтаются по всей планете”, – такие слова оправдания нашла для себя Настя Ивлеева. К слову, откровения знаменитости в Stories были изрядно сдобрены короткими порциями ненормативной лексики.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Как западные фармгиганты наживаются на здоровье россиян

05.09 / Мнение: Вакцина от коронавируса. Опрос

17.11 / Испанские ученые хотят скрестить человека с обезьяной

05.03 / Пандемия пошла на пользу сельскому хозяйству в РФ: Как Россия справилась с продовольственным кризисом

24.12 / Мнение: Отговорка

11.09 / Автомобильный тур по древним русским городам

18.01 / Эксперт Неменский: Байден не оправдает надежд украинских властей

09.08 / Названы звезды, которые быстро пришли в форму после родов

13.08 / Мнение: Зеленский и Лукашенко

25.01 / Ирина Салтыкова негативно высказалась о новой супруге Алексея Панина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска