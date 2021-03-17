 

Ученые рассказали о пользе авокадо при лечении диабета 2 типа

17.03.2021, 21:40, Разное
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Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили способность авокадо воздействовать на организм человека. Выяснилось, что данный экзотический фрукт может помогать в борьбе с диабетом 2 типа.
Отправной точкой исследования стала гипотеза ученых о том, что входящее в состав авокадо соединение авокатин В способно оказать позитивное влияние на лечение диабета. В позапрошлом году исследователями был проведен эксперимент с участием грызунов, в котором на протяжении пары месяцев животных держали на диете, предусматривающей высокое содержание жиров. После этого всех мышей разделили на две группы, одна из которых на период в пять недель получала добавки с авокатином В. В результате представители этой группы продемонстрировали улучшение толерантности к глюкозе и её переработке, а кроме того масса мышей была существенно ниже по сравнению с грызунами из контрольной. Далее к эксперименту были привлечены люди, и получение ими авокатина В не спровоцировало у них появление негативных побочных эффектов в виде проблем с печенью, почками или мышцами. Медики анонсировали уже в ближайшей перспективе проведение клинических испытаний на людях, имеющих нарушения метаболизма.

Как рассказал один из авторов исследования Пол Спаньола, некоторая проблема все же состоит в том, что авокатин В содержится в разных плодах авокадо в различных количествах, да и механизм извлечения соединения из плода пока не понят учеными полностью. Кроме того, само по себе вещество не способно полностью справиться с нарушением метаболизма, поэтому в решении проблемы нужен комплексный подход. Материалы исследования были опубликованы в издании Food News.

Источник: profile.ru



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