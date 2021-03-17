 

Член ОНК рассказал об отсутствии жалоб у Навального в колонии

17.03.2021, 21:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Осужденный за мошенничество Алексей Навальный не имеет жалоб на условия содержания в исправительной колонии города Покров Владимирской области, сообщил член региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Сергей Яжан.

«Вчера я был в колонии, общался с ним лично. Хочу отметить, что жалоб у него нет, настроение хорошее», – сказал он РАПСИ.

Яжан также заверил, что члены ОНК продолжат посещать эту колонию и держать ситуацию на контроле.

Ранее Навальный, отбывающий наказание за мошенничество во Владимирской области, удивился существующим в колонии традициям. По его словам, там все приветливы и не ругаются матом.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Названа рекордная сумма налогов на наследство для детей главы Samsung

10.08 / France 24 – после взрывов в порту Бейрут захлестнула волна протестов

02.08 / В Беларуси митинги Тихановской собирают тысячи людей

28.09 / Скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз

26.09 / Названы основные версии крушения самолета под Харьковом

14.03 / Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину

20.11 / УП – Санду советует Украине учесть, что мягкий прямой диалог не помог Молдавии в Приднестровье

19.01 / В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона

29.08 / Экс-президент Афганистана рассказал о серьезных ошибках США

06.02 / В российской колонии из-за отсутствия медпомощи скончался украинец из Крыма – правозащитник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска