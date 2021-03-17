Член ОНК рассказал об отсутствии жалоб у Навального в колонии

Осужденный за мошенничество Алексей Навальный не имеет жалоб на условия содержания в исправительной колонии города Покров Владимирской области, сообщил член региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Сергей Яжан.

«Вчера я был в колонии, общался с ним лично. Хочу отметить, что жалоб у него нет, настроение хорошее», – сказал он РАПСИ.

Яжан также заверил, что члены ОНК продолжат посещать эту колонию и держать ситуацию на контроле.

Ранее Навальный, отбывающий наказание за мошенничество во Владимирской области, удивился существующим в колонии традициям. По его словам, там все приветливы и не ругаются матом.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.