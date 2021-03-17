ОАК подписала договор с Венгрией на производство Ил-103

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и венгерская компания Aviation Engineering подписали договор на лицензионное производство одномоторного пассажирского самолета Ил-103 в Венгрии, сообщил российский Минпромторг.

«Семнадцатого марта подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех) и венгерской компанией Aviation Engineering», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ил-103 – четырехместный одномоторный поршневой пассажирский самолет. Его называют воздушным такси. Самолет вмещает в себя одного пилота и трех пассажиров, дальность – 1 тыс. км.

В июне 2020 года Минпромторг сообщил, что производство одномоторного пассажирского самолета Ил-103 могут организовать на мощностях компании Magnus Aircraft в Венгрии.