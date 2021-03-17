 

Мнение: Станет ли Москва городом «разбитых окон» для террористов на велосипедах?

17.03.2021, 21:26, Разное
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«Если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна». Это теория «разбитых окон», сформулированная американскими социологами Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом.

Произошедшая в 21:28 всокресенья  химическая атака на здание, расположенное по адресу: Потаповский перулок, дом 3, через призму теории «разбитых окон» выглядит совсем тревожно.

Дело в том, что в этом здании работает не только «Новая» газета», но и НИИ Мосгортранса, например, а еще — детская музыкальная студия.

Терррорист-отравитель на велосипеде на самом деле травил не только журналистов и сотрудников «Новой» , но и других жителей столицы России: инженеров-транспортников, программистов, детей, которые учатся музыке, и случайных прохожих…

И если не отловить и не наказать преступника по всей строгости закона, завтра по Москве будут раскатывать полчища подобных велосипедистов с отравой.

Похоже, что в Кремле это понимают. Иначе не стал бы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обнадеживать, что будет проведено расследование:

«Мы безусловно заметили этот инцидент. Здесь нет необходимости в каких-то указаниях администрации. Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление».

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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