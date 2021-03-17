Мнение: Американские армейские тесты, четырёхдневка для женщин и смена пола у 10-летних детей

1. В американских войсках ввели полное гендерное равенство — даже разрешили краситься и распускать волосы. Однако, несмотря на все усилия борцов за социальную справедливость, что-то опять внезапно пошло не так:

https://lenta.ru/news/2021/03/15/proval/

Попытка США уравнять женщин и мужчин в армии провалилась. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на заявление Пентагона.

Ради создания гендерно-нейтральной армии в американских вооруженных силах ввели одинаковые для всех тесты по физподготовке. Чтобы пройти его, военные должны были набрать не менее 360 баллов из 600 возможных — их давали за выполнение максимального количества упражнений. Среди них, например, становая тяга, бег на две мили (примерно 3,2 километра), подтягивания и так далее.

Однако недавнее исследование Пентагона показало, что около 65 процентов женщин не справлялись с этим тестом. Тот же показатель среди мужчин равен 10 процентам. Помимо этого, мужчины могли набрать примерно на 100 баллов больше, нежели женщины.

В регулярной армии и активном гвардейском резерве такие тесты должны были проходить два раза в год, в Нацгвардии — один раз в год. Теперь в армии хотят провести независимую проверку, чтобы понять, действительно ли тест не подходит для всех военных.

В конце января 2021-го женщинам в армии США разрешили ходить с распущенными волосами и красить губы. Пересмотр политики произошел по указанию бывшего министра обороны США Марка Эспера, который в июле 2020 года, в свете протестов против экстремизма и расового неравенства, выступил с заявлением об ослаблении требований к волосам.

Интересно, каков будет следующий шаг американцев? Снизят ли они планку тестов? Как на эти ухищрения условного противника следует реагировать России?

Вопрос серьёзный. Когда в конце 18 века во Франции ввели призывную армию и начали брать в неё чуть ли не всех подряд, а не только здоровяков и головорезов, то за короткий срок революционные и наполеоновские войска захватили пол-Европы. Возможно, США тоже за ширмой гендерной свободы, равенства и сестёрства лелеют коварные планы по мировому господству?

2. Мечтания о четырёхдневной рабочей неделе в России продолжаются. Теперь эту заклекательную идею решили совместить с заботой о женщинах:

https://lenta.ru/news/2021/03/11/chetiry/

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, пишет РИА Новости.

Она объяснила свою позицию тем, что у женщин большая нагрузка — «совмещать работу и все заботы, которые есть». Потяева также заявила, что в Госдуме идет обсуждение этого вопроса. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в приоритете пока другие проблемы.

Не совсем понятно, как это собираются реализовать. Есть риск, что подобная трудовая реформа приведёт к тому, что либо женщинам будут платить на 20% меньше, либо заставлять работать на 25% больше, либо будут с гораздо меньшей охотой брать на работу, чем мужчин.

3. Новости из благополучной Дании, которая 30 лет назад, когда я посетил её 13-летним подростком, показалась мне на контрасте с Ленинградом настоящей сказочной страной. Этический комитет Дании рекомендовал властям разрешить детям менять свой пол уже в 10-12 лет. Левые партии поддержали законопроект. Несоциалистические партии против, однако в Дании сейчас политическая власть у социалистов, так что мнение замшелых консерваторов особого значения не имеет:

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/03/15/n_15742430.shtml

Как рассказывают наши граждане, имевшие неосторожность отдать детей в зарубежные школы, последние 5-10 лет левая пропаганда буквально зомбирует молодёжь. Школьников учат ненавидеть мужчин, ненавидеть белых, ненавидеть богатых и ненавидеть христиан. Так как школьники из России обычно относятся как минимум к двум из этих групп, за несколько лет обучения их надёжно приучают ненавидеть самих себя.

Впрочем, главные проблемы всё же у местных. Если российского школьника родители могут в итоге забрать обратно в Россию, организовать ему курс психотерапии, то у коренных датчан и прочих жителей Запада такой опции нет. Во-первых, если школьному педагогу придёт в голову, что третьекласснику Кристеру лучше будет в теле девочки, дальше машина закрутится без участия родителей Кристера. Их мнения просто никто не будет спрашивать. Во-вторых, если родители отправят Кристера к психотерапевту, то психотерапевт с большой долей вероятности попытается промыть Кристеру мозги, убедив несчастного в том, что он на самом деле не Кристер, а Гунилла.