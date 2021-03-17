5 причин посмотреть хоррор “Бывшая”: мистические связи, откровенная Вера Панфилова и не только

Темы, волнующие каждого

В центре сюжета “Бывшей” – молодая пара Саша и Катя, которые очень любят друг друга и собираются пожениться. Но незадолго до свадьбы в телефоне Саши неожиданно всплывают его фотографии с экс-возлюбленной, с которой он встречался, еще будучи старшеклассником. Таинственные послания от бывшей превращают жизнь пары в настоящий кошмар. Фильм, впрочем, затрагивает не только всем знакомую тему отношений с бывшими, с которыми мало кому удается остаться друзьями, но и, что важнее, – доверия в паре. Кроме того, хоррор исследует и актуальную для нынешнего поколения проблему зависимости от соцсетей и мессенджеров, где скрывается вся личная жизнь человека. “Эта картина о том, что все наши поступки оставляют след в жизни, иногда совсем не такой, как мы себе представляем или нам хотелось бы, и о том, что наше прошлое всегда преследует нас”, – говорит один из продюсеров ленты Владислав Северцев.

Яркая актерская пара – Вера Панфилова и Константин Белошапка

Несмотря на то что повествование “Бывшей” начинается с истории Саши, которого сыграл Константин Белошапка, знакомый зрителям по сериалам “Гранд” и “Тонкие материи”, главная действующая роль здесь, что редко в российском полнометражном кино, принадлежит женщине. Именно Катя в исполнении Веры Панфиловой, дочери Константина Кинчева, чья карьера сейчас стремительно развивается, становится основным “движком” этой мистической истории. Сама Вера при этом признается, что фильмы ужасов смотреть боится – в детстве ее шокировали “Оно” и “Звонок”. На участие в “Бывшей” актриса согласилась, чтобы исследовать жанр изнутри и проработать свои страхи.

Первый откровенный хоррор

“Бывшая” стала первым отечественным хоррором, который получил возрастное ограничение 18+ – до него почти все фильмы этого жанра выходили с пометкой 16+. И это неслучайно. В картине есть не только яркие мистические, но и откровенные сцены, в которых, несмотря на все свои страхи, смело предстает как раз Вера Панфилова. Сама актриса, впрочем, рассказывает, что гораздо сложнее, чем летать на тросах (да, такое в фильме тоже есть) и представать перед съемочной группой в нижнем белье, для нее оказалось провести почти 12 часов в бассейне – именно там снималась одна из самых страшных – буквально пробирающих до дрожи – сцен, когда Катя сталкивается с “призраком бывшей подружки”.

Опытная команда фанатов жанра

За “Бывшую” отвечали визионеры нового российского хоррора – Дмитрий Литвинов и Владислав Северцев, пять лет назад выпустившие “Невесту”, которая, кстати, была куплена Netflix. Продюсеры постоянно ищут новых авторов, влюбленных в этот жанр. Так, например, “Бывшая” появилась в результате масштабного сценарного конкурса, который несколько лет назад проводили Литвинов с Северцевым. “Бывшая” унаследовала от “Невесты” яркий международный потенциал, но зазвучала при этом более современно, а оттого и пугающе, что для хоррора безусловный плюс.

Мощная визуальная составляющая

Помимо истории в хоррорах всегда очень важна визуальная составляющая, и в “Бывшей” она действительно уникальна. Атмосфера таинственности, мистики и напряжения здесь создается за счет цветовых решений и работы одного из самых востребованных сегодня операторов – Дениса Аларкона Рамиреса, умеющего работать как с классикой (например, сериал “Бесы”), так и с новым отечественным кино (за “Подбросов” режиссера Ивана И.Твердовского оператор получил приз фестиваля “Кинотавр”). Немаловажной для мистической ленты стала и художественно-постановочная часть. Инфернальная больница и церковь, убранство которой отсылает к знаменитому советскому “Вию”, – одни из самых запоминающихся локаций нынешнего российского кино. Церковь, кстати, где происходит самая впечатляющая экшн-сцена, была построена в павильоне, а иконы для нее расписывались непосредственно художниками ленты под руководством Сергея Иванова, обладателя премий “Ника” и “Золотой орел” за фильмы “Царь” Павла Лунгина и “Сталинград” Федора Бондарчука.