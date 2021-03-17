 

Мнение: “Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете он убийца?”

17.03.2021, 20:54, Разное
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Из свежего интервью Байдена ABC.

"Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете он убийца?".
"Ммм, хммм, думаю да".

Видео с указанным диалогом тут https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1372158176590766089
Также Байден пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в американские выборы. Теперь уже в выборы 2020-го года. Теперь уже вместе с Ираном.
Как обычно никто уже не утруждается какими-то доказательствами. Тезис "за вмешательство в выборы в США" ныне оправдывает что угодно.
Так что впереди еще больше чудесных и разнообразных санкций, хотя мало кого это удивит. Наоборот, было бы странно, если бы их не было.
На деле, конечно ничего необычного, стандартная риторика времен Холодной войны.

Источник: Colonel Cassad



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