Кулеба о финальном докладе Ирана по катастрофе МАУ: Это не отчет, а сборник манипуляций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана по сбитому в январе 2020 года самолету авиакомпании МАУ предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Его видеокомментарий опубликован на странице министерства в Facebook.

Кулеба напомнил, что Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.

“Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов и Чикагской конвенции”, – заявил министр.

По его словам, иранское расследование было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы – вводящими в заблуждение.

“Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет – это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран”, – сказал Кулеба.

ОН пообещал, что если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, Украина вместе с партнерами найдут способы этого добиться. “Мы не позволим Ирану скрыть правду и избежать ответственности за это преступление”, – подчеркнул Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/273154274284372/

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года источники канадского телеканала CBC News заявили, что человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, на языке фарси рассказал о возможностях объяснить сбивание самолета. Он сказал, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Позже спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию телеканала о наличии аудиозаписи.

20 февраля в Иране объявили о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них, по словам военного прокурора Тегерана Голам-Али Турки, есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Под стражей находится один человек.

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