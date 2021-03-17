Денисова просит Раду узаконить запрет на распространение эротических фото детей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила депутатам парламента внести изменения в законодательство, запретив изготовление и распространение фото и видео сексуального или эротического образа детей. Об этом Денисова написала в Facebook 17 марта.

По ее словам, действующий закон запрещает только вовлечение несовершеннолетних в деятельность по производству и обороту продукции сексуального или эротического характера.

“Сейчас я обратилась в Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики с инициативой о внесении изменений в закон Украины “О защите общественной морали” в части защиты малолетних детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера, а также о запрете производства и распространения фото и/или видео сексуального или эротического образа детей” – сообщила Денисова.

Уполномоченный по правам человека отреагировала на историю 13-летнего парня из России Паши Пая и восьмилетней украинской блогерши Миланы Маханец, объявивших о своем “романе”.

“Учитывая то, что информация, которая используется и распространяется родителями о двух малолетних детях, создает опасность в первую очередь для самих детей, есть основания считать действия родителей такими, что нарушают права детей”, – отметила Денисова.

Она подчеркнула, что размещение такого контента в соцсетях или других ресурсах дает возможность отследить место проживания и обучения детей, и этим могут воспользоваться люди с преступными намерениями.

Кроме этого, подобное поведение могут копировать другие дети, что “может привести к психологическому, физическому, сексуальному травмированию ребенка и буллингу”, считает Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/5156932341046140

Маханец и Пай в соцсетях выставляют откровенные фотографии, на которых признают, что они – пара. 14 марта Маханец написала в Instagram, что они с 13-летним мальчиком участвуют в челлендже “24 часа в цепях”. В сториз блогеры сообщили, что у них роман. “Фокус” пишет, что они выкладывали фотографии, на которых чистят зубы перед сном, целуются и спят вместе.

Юрист Анна Маляр 14 марта писала в Facebook, что “роман” 13-летнего подростка и восьмилетней девочки срежиссировали их родители.

После того, как история Маханец и Пая распространилась в сети, на нее обратил внимание уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба. Он же 15 марта обратился в правоохранительные органы из-за фотографий и видео, которые дети выставляют в соцсетях.

Полиция открыла уголовное производство о распространении порнографии относительно публикаций в соцсетях фотографий Маханец и Пая. В отделе коммуникации полиции Киевской области 16 марта уточняли, что мать девочки вызвана на допрос.

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