Первый мэр Севастополя Семенов: План радикального перехода Севастополя в Россию был готов уже в 1993 году

План радикального перехода Севастополя в Россию был готов уже в 1993 году. Об этом в интервью изданию “ГОРДОН” сказал первый мэр Севастополя Виктор Семенов.

Про это он также писал в своей книге “Заложники, или “Битва” за Севастополь”.

“Да, была часть российского истеблишмента – в первую очередь Руслан Хасбулатов, возглавлявший Верховный совет, и, безусловно, силовые структуры, которые разрабатывали сценарии возврата, уверен, с первого дня после разделения союзных республик. И я в этом лично убедился”, – заявил Семенов.

При этом он отметил, что не уведомлял силовые структуры Украины о планах российской стороны.

“Как я мог кого-то информировать, если в Киеве меня не принимали, со мной не считались? Президент Леонид Кравчук назначил своего представителя в Севастополе и только с ним общался. Я говорил то, чего хотят горожане, а представитель президента – то, чего хочет Украина. И на этой почве шло противостояние. Да и зачем говорить, если я точно знал: этот сценарий невозможно реализовать просто потому, что руководство России имело иное мнение… Сложно судить [были ли в курсе этого украинские спецслужбы]. Наверное, какая-то информация просачивалась, ведь СБУ и ФСБ практически работали в одной упряжке согласно протоколу о сотрудничестве”, – подчеркнул Семенов.

Первый мэр Севастополя Семенов: Когда мы соберемся возвращать Крым, там будут жить “материковые”. Так местные называют приехавших из неблагополучных регионов РФ. Читайте полный текст интервью.

В декабре 1991 года распался Советский Союз. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще и констатировали, что СССР прекращает свое существование. АР Крым и Севастополь стали частью независимой Украины.

Виктор Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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