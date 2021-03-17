 

С начала 2020 года по материалам СБУ открыто 184 уголовных производства об экологических преступлениях – Баканов

17.03.2021, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В 2020-2021 годах правоохранительные органы по материалам Службы безопасности Украины открыли 184 Уголовных производства об экологических преступлениях. Об этом сказал глава СБУ Иван Баканов на совещании в Офисе генпрокурора 17 марта, пишет пресс-служба ведомства.

98 людям уже сообщили о подозрении, 16 судебных приговоров вступили в силу.

“Вопросы экологии – один из элементов национальной безопасности. Ведь локальные нарушения могут рано или поздно нанести огромный ущерб всей стране. Поэтому неудивительно, что именно к подследственности СБУ отнесены преступления по статье 441 Уголовного кодекса (экоцид)”, – сказал он.

Баканов среди последствий экоицида назвал наводнения на Прикарпатье в июне 2020 года.

Также среди экологических преступлений распространены добыча полезных ископаемых, в том числе янтаря, нарушение правил охраны или использования недр, загрязнение окружающей среды.

Глава СБУ уверен, что нужны законодательные изменения, чтобы предотвратить экологические преступления, так как на сегодня незаконная добыча полезных ископаемых местного значения наказывается только административным штрафом, а уголовная ответственность наступает за добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.

“Поэтому нужно перекрыть все эти “лазейки”. Потому что если есть системные нарушения закона, значит должен быть и системный ответ государства”, – сказал глава СБУ.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Экс-глава “Укрзалізниці” Балчун занялся янтарным бизнесом

24.10 / Синоптики рассказали о погоде в столице

16.10 / Компания Apple сняла с производства iPhone XR и 11 Pro

16.07 / Индия и Китай договорились о разведении сил

01.11 / В машине нападавшего в Канаде нашли канистры с бензином и холодное оружие

14.10 / “Вас пугают, что новая власть распродаст заводы”. Тихановская обратилась к работникам белорусских предприятий

18.12 / В Украине в больницах для пациентов с COVID-19 свободны 22 тыс. коек – Степанов

25.06 / Развеян миф о вреде защитных масок

08.09 / Соболев: Заказ на меня не снят и сейчас идет активная подготовка к убийству

15.07 / Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Путина за тест-системы по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска