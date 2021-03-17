С начала 2020 года по материалам СБУ открыто 184 уголовных производства об экологических преступлениях – Баканов

В 2020-2021 годах правоохранительные органы по материалам Службы безопасности Украины открыли 184 Уголовных производства об экологических преступлениях. Об этом сказал глава СБУ Иван Баканов на совещании в Офисе генпрокурора 17 марта, пишет пресс-служба ведомства.

98 людям уже сообщили о подозрении, 16 судебных приговоров вступили в силу.

“Вопросы экологии – один из элементов национальной безопасности. Ведь локальные нарушения могут рано или поздно нанести огромный ущерб всей стране. Поэтому неудивительно, что именно к подследственности СБУ отнесены преступления по статье 441 Уголовного кодекса (экоцид)”, – сказал он.

Баканов среди последствий экоицида назвал наводнения на Прикарпатье в июне 2020 года.

Также среди экологических преступлений распространены добыча полезных ископаемых, в том числе янтаря, нарушение правил охраны или использования недр, загрязнение окружающей среды.

Глава СБУ уверен, что нужны законодательные изменения, чтобы предотвратить экологические преступления, так как на сегодня незаконная добыча полезных ископаемых местного значения наказывается только административным штрафом, а уголовная ответственность наступает за добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.

“Поэтому нужно перекрыть все эти “лазейки”. Потому что если есть системные нарушения закона, значит должен быть и системный ответ государства”, – сказал глава СБУ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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