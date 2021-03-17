 

“Чтобы не допустить их необратимой деградации”. Россия вызвала посла из Вашингтона после слов Байдена о Путине

17.03.2021, 20:52, Новости дня
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Министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. Об этом 17 марта заявила представитель МИД Мария Захарова, сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.

В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

“Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски”, – заявили в МИД.

Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

Речь о Путине зашла в ходе обсуждения опубликованного накануне доклада американских спецслужб, из которого следует, что РФ вмешивалась в выборы президента США. По данным разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и вначале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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