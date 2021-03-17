 

“Пари над землей”: Илья Авербух трогательно поздравил Лизу Арзамасову с днем рождения

17.03.2021, 20:50, Разное
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Известный российский фигурист Илья Авербух разместил на своей странице в Instagram пост, в котором продемонстрировал весьма оригинальный подарок ко дню рождения своей супруги, актрисы Лизы Арзамасовой. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Празднование пришлось на период отдыха, который звездная пара проводит в Объединенных Арабских Эмиратах. Илья Авербух подарил 26-летней жене полет на воздушном шаре над пустынными просторами экзотической азиатской страны. В ролике видно, что Лиза Арзамасова испытывает очень радостные и благодарные эмоции от оригинального подарка любимого. “Лиза, поздравляю тебя с днем рождения! Пари вот так всегда над землей. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом!” – такой романтичной тирадой сопроводил видео хозяин аккаунта. Примечательно, что на прозвучавший в ролике призыв Авербуха “парить” Арзамасова с любовью во взгляде ответила: “С тобой!”.

Публикация вызвала большое количество поздравительных комментариев от подписчиков, пожелавших семейной паре и лично имениннице много приятных и счастливых жизненных мгновений. За полсуток видео просмотрело более 50 тысяч посетителей микроблога. Об этом сообщают Nation-news.ru.



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