“Пари над землей”: Илья Авербух трогательно поздравил Лизу Арзамасову с днем рождения

Известный российский фигурист Илья Авербух разместил на своей странице в Instagram пост, в котором продемонстрировал весьма оригинальный подарок ко дню рождения своей супруги, актрисы Лизы Арзамасовой. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Празднование пришлось на период отдыха, который звездная пара проводит в Объединенных Арабских Эмиратах. Илья Авербух подарил 26-летней жене полет на воздушном шаре над пустынными просторами экзотической азиатской страны. В ролике видно, что Лиза Арзамасова испытывает очень радостные и благодарные эмоции от оригинального подарка любимого. “Лиза, поздравляю тебя с днем рождения! Пари вот так всегда над землей. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом!” – такой романтичной тирадой сопроводил видео хозяин аккаунта. Примечательно, что на прозвучавший в ролике призыв Авербуха “парить” Арзамасова с любовью во взгляде ответила: “С тобой!”.

Публикация вызвала большое количество поздравительных комментариев от подписчиков, пожелавших семейной паре и лично имениннице много приятных и счастливых жизненных мгновений. За полсуток видео просмотрело более 50 тысяч посетителей микроблога. Об этом сообщают Nation-news.ru.