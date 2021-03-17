“Пожелайте нам сил”: Мария Миронова после смерти матери попросила поддержки у подписчиков

Известная актриса Мария Миронова разместила на своей странице в Instagram пост, в котором поделилась своими нелегкими эмоциями. Публикация знаменитости вызвала немало солидарных отзывов от подписчиков.

Менее месяца назад в жизни артистки произошло трагическое событие – в возрасте 74 лет умерла её мать Екатерина Градова. Уход из жизни близкого человека нанесла сильный урон моральному состоянию Марии Мироновой, из-за чего последнее время она испытала немало тягостных эмоций, которыми решила поделиться с фолловерами в личном микроблоге. К слову, на опубликованном фотоснимке Миронова сфотографирована вместе со своим годовалым наследником Федором. “Потихоньку возвращаемся в жизнь… Пожелайте нам сил”, – попросила у поклонников хозяйка аккаунта.

Многочисленные почитатели таланта актрисы искренне поддержали Марию Миронову, написав в комментариях немало сочувственных слов и пожелав ей здоровья и жизненных сил. За сутки публикация набрала более 60 тысяч “лайков. Об этом пишет “Слово и Дело”.