Грызлов заявил, что Киев пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе

Украина подтягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и средства, сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, отметив, что Киев пытается создать предлог для военной авантюры.

«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению [сил]. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно», – сказал он по итогам очередного заседания группы, передает ТАСС.

Также, как отметил Грызлов, «очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня». «Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры», – добавил он.

Ранее в ДНР заявили, что за последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация.

Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.

В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.