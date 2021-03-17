Мнение: Лео стращает, а нам не страшно

Каганов (известный фантаст) жжот глаголом:

“довольно скоро ситуация изменится. Во-первых, вакцинация станет тотальной нормой, и тогда, увидев общую движуху, подтянется и то огромное стадо, которое пока мычит, шарахается и отрицательно мотает рогами, но в итоге всегда движется за общей массой, громко мыча о своей индивидуальности и независимости. Поэтому не удивляйтесь, когда те, кто сегодня бьют себя копытом в грудь и кричат, что на вакцину не пойдут никогда, потому что — ха-ха, нашли дураков! — завтра начнут вас расспрашивать, в какой поликлинике вы прививались, и с которого часа там запись.

Во-вторых, в человеческой культуре исторически — почти на генетическом уровне — развито понятие «нечистый»: человек, которого следует шарахаться. Изначально оно было связано именно с инфекциями. Но плотно вошло во все субкультуры: играют ли школьники в салочки или тряпкой в «сифака», оберегают ли зэки личную посуду от «зашквареных» — это всегда была, есть и будет игра в «нечистого», контакт с которым табуирован, а присутствие рядом противно. Я могу конечно ошибаться, но что-то мне подсказывает, что в ближайшее время понятие «нечистого» охотно возродится в обществе в новом качестве: нечистым будет считаться любой без справки о вакцинации от ковида. Я не знаю, будут ли отделы кадров предприятий и сайты знакомств заводить особую категорию для «нечистых», будут ли спрашивать справку на входе в кинотеатр, будут ли молодожены, юбиляры и родители новорожденных приглашать на домашний праздник гостей по списку «безопасных»… но людям невакцинированным станет жить грустно. И им будет сложно бороться за свои права и доказывать, что они не хуже. Но лично мне их не жалко — существа, которые в 21 веке из-за комплексов, предрассудков и неумения гуглить пугаются прививок, создавая проблемы себе и окружающим, — они должны страдать, это справедливо”.

Про “неумение гуглить” мне особенно понравилось. Многие ведь в самом деле, искренне полагают, что “умение гуглить” – это такой способ найти единственно верное, правильное мнение ОБО ВСЕМ. А вовсе не способ обнаружить ВЕЕР самых разных версий, теорий, фобий и страхов.