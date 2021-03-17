Мнение: О трёх причинах бежать из Альфа-банка



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Пишут, что сейчас многие клиенты «красного банка» затеяли флешмоб и публично, под камеры уничтожают свои банковские карточки с буквой «А» на логотипе. А потом выкладывают всё это на YouTube, пока его Роскомнадзор не забанил.

И они совершенно правы. Есть минимум три причины расстаться с этим банком, не откладывая дело в долгий ящик.

Хотя кому-то может показаться, что причина всего одна, и у неё есть имя. Алишер Тагирович Валеев, известный в узких кругах как репер Моргенштерн. Человек-скандал во всём, начиная с внешности и заканчивая «творчеством».

Но нет. Приглашение такого персонажа на должность директора по работе с молодёжью, обставленная максимально хайпово, это не причина, а симптом. И тут самое время напомнить, кто, как и зачем его пригласил.

Идея принадлежит директору по маркетингу и коммуникациям Алексею Гиязову. Это весьма примечательная персона на российском банковском рынке. Несмотря на молодость – ему чуть за 30 – имеет за плечами бакалавриат СПбГУ и магистратуру «Вышки», сменил четыре банка за восемь лет (ВТБ24, где пришёлся не ко двору, Промсвязьбанк, Сбер и вот теперь – Альфа). То есть, человек нигде подолгу не задерживался. Но везде творил хайп.

В Промсвязьбанке Алексей Гиязов запустил рекламную компанию на основе популярной тогда игры Angry Birds. В Сбере проделал похожий трюк с Pokemon Go. Обе акции наделали немало шума, но… кто их вспомнит сегодня?

Итак, первая причина задуматься о смене банка – ориентация его главного маркетолога и пиарщика на хайп. И только на хайп. Наверное, это выгодно самому Алексею: узнаваемость его как «бренда» растёт (и его это, похоже сильно заботит), а вот банк при таких раскладах остаётся в пролёте…

Теперь вторая. Просто поставлю три фамилии в один ряд. Гиязов, Валеев, Губайдуллин. Последняя – это внешний подрядчик по маркетинговым коммуникациям, Андрей Губайдуллин из уральского рекламного агентства «Восход». Он занимался созданием всех последних рекламных роликов «красного банка», включая, по некоторой информации, и тот самый Клип за 10 лямов, ставший для многих образчиком кича и пошлости.

Гиязов, Валеев, Губайдуллин… Нет-нет, никто из нас не ксенофоб. Но когда незаметно, исподволь начинает заводиться землячество или что-то на него сильно похожее… Не пора ли уносить оттуда ноги?

Ну и третья причина, уже более серьёзная. «Альфа-банк» всегда позиционировал себя как банк для обеспеченных людей. У него основное ядро аудитории — люди в возрасте под сорок. Такие на хайп не ведутся. Скорее – избегают.

То есть, появление специфических клипов, скандал вокруг директора по работе с молодёжью и его KPI по привлечению 100 тыс. новых клиентов – всё это говорит о радикальной смене маркетинговой стратегии. О переориентации на тех, кому 18 лет, 20+, 30+. Типа, пусть «всё идёт туда, куда должно идти».

Но в каких случаях стратегия меняется не просто резко – кардинально? Точно не в хорошие времена. И циркулирующие по рынку многочисленные слухи о якобы предстоящих поглощениях «красного банка» такое мнение вроде бы подтверждают. Но даже если всё это – лишь инфа от Агентства ОБС, перепозиционирование банка на рынке не сулит хороших вещей его текущим клиентам. Которые перестанут быть приоритетной аудиторией для альфа-банкиров.

Тут кто-то может возразить, что работа с молодёжью – это на перспективу. Но такой взгляд слишком поверхностен, чтобы оказаться истинным. Хотя бы потому что по всем расчётам и прогнозам, «Поколение Z» будет вынуждено жить беднее и скромнее, чем родители и даже старшие братья. Соответственно, банкам для обеспеченных людей с большинства из зумеров взять будет нечего в плане прибыли. Да и предлагать ипотеку и автокредит тем, кто уже сейчас ориентируются на коливинги с коворкингами, не самое перспективное решение. Ну а применительно к «Альфе»… Ведь откровенно смешно, когда идею о работе на перспективу продвигает тот, кто больше двух-трёх лет на одном месте не засиживался…

Бесспорно, если вы в свои 30-40-50 лет чувствуете себя вчерашним подростком и от хайпа ловите кайф, то почему бы и не остаться клиентом такого банка и не порадоваться смене его ориентации? Ну а если вы помните, что «деньги любят тишину» ©, то…

Вывод очевиден, не так ли?

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