Несовершеннолетним запретят перекрашивать волосы

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17.03.2021, 20:31, Разное
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Государственная дума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП). С 1 июня 2021 года несовершеннолетним гражданам будет запрещено производить окрашивание волос без разрешения психиатра.

«После распада Советского Союза в России очень большую роль стала играть западная культура. Во многих американских фильмах герои часто меняют цвет волос, я уже не говорю о популярных певцах, которые красят свои волосы во все цвета радуги. К сожалению, многие наши молодые люди также пытаются подражать этим образам и вытворяет со своими причёсками чёрт знает что. Наш долг защитить хрупкую детскую психику. Если взрослый человек принял решение поменять цвет волос – это его выбор, но граждане до 18 лет должны осуществлять эту процедуру только после консультации со специалистами психоневрологических диспансеров», – заявила автор инициативы Елена Мизулина.

Контроль за сменой цвета волос несовершеннолетних граждан будут осуществлять органы внутренних дел. За несанкционированное окрашивание предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – исправительные работы от 6 месяцев до одного года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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