Мнение: Скандальная выставка, россияне хотят стать чиновниками и Роскомнадзор против Твиттера

1. Российская чиновница отбыла наказание за мошенничество и встала на путь исправления: пребывание за решёткой побудило её заняться творчеством. И вот, спустя долгие годы художественного труда, она открыла выставку своих работ в Академии Художеств имени Репина, в Санкт-Петербурге. Однако часть студентов и преподавателей почему-то выступили против, собрав 350 подписей за закрытие выставки:

https://moika78.ru/news/2021-03-16/565774-skandal-vokrug-vystavki-vasilevoj-v-peterburge-mozhet-okazatsya-piar-aktsiej/

Студенты и педагоги Санкт-Петербургской академии художеств собирают подписи против работ Васильевой и постят фотографии с ее выставки. Суть акции: разместить в соцсетях снимок с любимым художником на фоне скульптур и картин Васильевой и подписать хештегом #русская_академия_художеств.

Если кто не понял: в Академии художеств, в Музее слепков, проходит выставка шедевров госпожи Васильевой. Той самой, стремительно ставшей академиком искусств. Тягу к творчеству госпожа Васильева почувствовала, сидя под домашним арестом по делу «Оборонсервиса»,

— комментирует выпускница академии в соцсетях.

Противники называют выставку «актом вандализма»:

https://lenta.ru/news/2021/03/16/vistavka/

Ректор Академии припомнил ещё один эпизод древнеримской истории, сравнив происходящее с «конём в Сенате»:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/604f66939a7947a940481d48

Глава академии отметил, что выставка не связана с академией художеств и ее организацией занимается Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

«Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции. Это, конечно, безобразие», — сказал Михайловский.

Вполне понятна негативная реакция граждан на коррупционное дело, равно как и на быстрое условно-досрочное освобождение госпожи Васильевой. Но зачем же обижать художника, зачем подавлять свободу творчества? Особенно если художница больше не имеет права работать на государственных должностях. Как мы знаем из истории, среди талантливых художников встречались люди самых разнообразных моральных качеств.

2. Загадочное противоречие. Бытует стереотип о том, что россияне чуть ли не поголовно не любят чиновников. Однако значительная доля россиян при этом мечтает ими стать:

https://lenta.ru/news/2021/03/12/xoty/

Стать чиновниками хотели бы больше трети россиян (37 процентов), еще 44 процента против работы на госслужбе. Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин (40 и 34 процента соответственно), говорится в исследовании SuperJob.

Больше всего желающих трудиться на госслужбе оказалось среди менеджеров по логистике (55 процентов), PR-специалистов (51 процентов) и кладовщиков (46 процентов). Реже всего работать чиновником хотят программисты (6 процентов), системные администраторы (13 процентов) и дизайнеры (18 процентов).

Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего больше всего нравится опрошенным из Краснодара (63 процента), Ростова-на-Дону (57 процента) и Красноярска (56 процента). В Москве и Санкт-Петербурге желающих стать чиновником — по 45 процентов. Меньше всего госслужба привлекает жителей Казани, Уфы и Новосибирска.

3. Роскомнадзор встал на тропу войны против Твиттера, пообещав через месяц рассмотреть «вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», если только американская соцсеть не начнёт соблюдать наше законодательство и удалять запрещённую информацию:

https://tass.ru/ekonomika/10914959

Уже несколько дней доступ к Твиттеру в России затруднён, сервис тормозится провайдерами по требованию РКН.

Напомню, что решение о войне с американской «Щебеталкой» было принято после блокировки там более 100 российских аккаунтов за их якобы попытки «повлиять на США, ЕС и НАТО»:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/603549629a7947cf3e3eae1d

Как полагаете, кто в итоге победит: Твиттер, Ютуб, Фейсбук и Инстаграм или Роскомнадзор?