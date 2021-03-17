Личное: “Она – потрясающая женщина”

Стройный хор рапанов затянул мне в рубрику свои письма о реакциях на щипцы.

Обрадовались рапаны, что теперь, когда супруги и родители у них чего-то требуют, можно хлестко отвечать.

Народ, если запрос человека в красном поле, даже наполовину и тем более полностью, ни о каком хлестком ответе даже не мечтайте. Это не щипцы, это нормальные требования к вам, даже если в некорректной форме.

Для рапанов как и раньше принцип остается прежним: перестаньте высматривать у других щипцы, следите за своими щипцами, у вас их обычно столько, что вместо рук, глаз, ушей и рта – щипцы.

Все, что я пишу в блоге про рыбалку – для вас путь в яму.

Одно письмо опубликую на эту тему и посмотрим, что инфантилы считают щипцами и скалками.

eli_ann

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

В тему последних публикаций в блоге про реакции на щипцы, пишу вам письмо в надежде на разбор. У меня не получается не реагировать на критику мамы, что в итоге приводит к каким-то ужасным скандалам и крикам и испорченным нервам с обеих сторон.

Мне 32 года, я в разводе, моему ребенку летом будет 4 года. Мои родители очень сильно мне помогают с ребенком, фактически забирают на все выходные себе за редким исключением. Первое время мы все вместе жили у них на выходных, что было для меня тоже невероятной опорой, а сейчас так вообще у меня фактически два свободных дня, в которые я занимаюсь английским, подрабатываю репетитором, планирую какие-то встречи развлекательные ну и стараюсь заниматься домом.

(Родители тащат на себе эту великовозрастную клушу, от которой сбежал муж, и ее ребенка. Их красное поле такое огромное, что автору лучше бы просто заклеить себе рот скотчем и отклеивать, чтобы сказать спасибо. Любой ее визг – большой косяк и косяков у нее уже столько, что жизнь ее именно поэтому все время буксует, поле похоже на помойку)

Родители в финансовом плане на много выше меня, деньгами я им не помогаю, вообще они меня никогда ни о чем не просят, это я без них не смогла бы, либо качество жизни было бы на много хуже, так что в плане отдачи стараюсь не бесить разве что. Но получается так себе, похоже. Родители хотели бы видеть меня успешной, независимой, самостоятельной, красивой. Ну а я просаживаюсь по всем фронтам.

(Ее оценка ситуации настолько неадекватна, что она важно рассуждает про возможную помощь родителям. В то время, как сидит у них на голове как летучая мышь)

К сожалению, не смотря на всю поддержку, я все равно не справляюсь на 100% со своей жизнью и заботами, у меня дома бывает довольно грязно, я могу приехать за ребенком без макияжа и с несвежими волосами.

(Родители берут на себя 90% ее жизни, она не справляется даже с 10%, но считает, что 10 – это 100. Опишите как вот такая математика помогает рапанам считать, что партнеры или родители к ним придираются)

Т.е. я не все время, конечно, выгляжу как неряха и дома срач, но и такие периоды у меня бывают. Проблему бы решила, возможно, помощница по дому или няня с расширенными функциями уборщицы, но у меня какой-то пассивный поиск, да и финансово не то, чтобы это прям безболезненно для моего бюджета.

(Родители постоянно что-то покупают ребенку, а скорее всего полностью обеспечивают его, но автор важно пишет про некий “свой бюджет”, из которого она хочет нанять слуг, чтобы, когда родители берут себе ее ребенка, бездельничать и пьянствовать с друзьями)

В любом случае, пока я пытаюсь выстроить весь этот процесс у меня возникают скандалы с родителями, последний такой был вот только что с мамой.

На той неделе они забрали ребенка аж в четверг. И фактически у меня был вечер четверга, вечер пятницы и два выходных. Но настроение что-то было совсем говняное, поэтому вместо того, чтобы убрать в квартире, я хорошо подготовилась к уроку английского (тут я тоже не успевала месяц), разобралась со счетами, заказала обновки одежды на весну, погуляла с друзьями всю субботу, ну и в воскресенье отвела урок ученице и заехала к родителям ночью переночевать (как правило вечер воскресенья мы проводим все вместе и я от них еду на работу, в этот раз приехала в ночи). Настроение улучшилось, в понедельник вечером планировала частично убрать (убирать прям много чего надо). Утром я не заметила и забыла сумку с вещами у родителей и днем получила следующее смс:

«E! Сумку с вещами я оставила у тебя в коридоре. У тебя в квартире очень неприятный запах. Зашла к тебе в туалет по малой нужде. Конечно, такая грязь у тебя! Даже обидно стало! Нормальная. Симпатичная девушка, а такая засранка…»

Я ничего на это не ответила, в целом все по делу то, конечно, но мама вообще постоянно мне говорит про то, что я фигово выгляжу, не успеваю, ну и все тому прочее, причем иногда мне кажется, что я никогда не достигну этого образа идеальной дочери, т.к. всегда есть к чему придраться.

(Автор считает, что огорчение мамы, что в квартире грязь и вонь – это придирки и она почти идеальна. На самом деле любая мама оценивает свою дочь намного лучше, чем та есть в реальности. То есть в реальности автор намного хуже. И обратите внимание, она проигнорировала сообщение мамы, а должна была ответить, что мама права и надо заняться уборкой)

И, если честно, последнее время каждое высказывание в мой адрес вызывает обратную реакцию. Внутри меня прям бесит. И эта смс конечно тоже вызвала бурю эмоций и, если честно, в понедельник не было желания вообще что-то делать. Но частично я прибрала. По телефону поговорили нормально, она ничего не высказывала, я ничего не припоминала.

Мама записала ребенка на массаж (её инициатива) и взяла отпуск, чтобы её поводить. Сегодня первый сеанс и мы договорились, что они приедут в 8:30 её забрать. Вчера я продолжила уборку, отмыла туалет с раковиной, за которые мне прилетело в прошлый раз, мусора тоже не было. Ночью по-дебильному проснулась и не могла три часа уснуть, немного почитала, потом уснула. В итоге я проспала будильник и проснулась в 8:30 от звонка в дверь (вообще работаю три дня в неделю из дома, начинаю в 8 или 9. Но вообще надо в 8). С порога мне высказали, что я неблагодарная, заставляю рано утром вставать пожилую женщину, а сама не соблюдаю договоренности. Ребенок ещё спит и не одет. Попыталась оправдаться, вдогонку полетели претензии про уборку. Ну и меня взорвало, и я начала орать в ответ, что я не просила приезжать рано, могли приехать позже, и дальше мы высказали друг другу кучу говна.

(Очень важно всем узнать, как она проснулась среди ночи и почитала. Ведь это весомая причина, чтобы проспать массаж ребенка, за который мать заплатила и ради которого взяла отпуск, чтобы ее чумазая коровушка не напрягалась)

Я очень люблю маму, она потрясающая женщина, я понимаю, что она очень расстраивается из-за того, что я в разводе, что не могу выстроить личную жизнь, что объективно бывают эти периоды фигового настроения у меня, что дома бывает этот срач ну и что я не она, которая и замужем и в работе успешна и готовит и заботится о нас о всех, да и вообще она как-то шустрее и проворнее.

(Автор считает, что мать от природы успешней, шустрей и проворней. И с мужем матери повезло. А матери понятно, что такая ленивая и неаккуратная женщина как ее дочь не имеет шансов ни сама устроиться, ни нормально выйти замуж, и всегда будет висеть на шее родителей, которые уже пожилые люди и ресурсы их очень ограничены)

Понимаю, что она просто тупо устает каждые выходные возиться с моим ребенком, но когда я говорила, что давай ты не будешь забирать, ответом было «мы скучаем, мы очень радуемся встрече».

(Если родители не будут забирать ее дочку, ребенок вместе с ней будет сидеть в грязи)

Но и не реагировать не получается. Вот не среагировала на СМС, думала вух, пронесло, но сегодня был прям ужасный разговор. В котором я наговорила много лишнего, ну и в ответ услышала тоже кучу всего. Я понимаю, что это закончится, как только я встану на ноги и смогу лучше рулить своей жизнью. Но может это случится через год, а может через 5 и как вести себя уже в скандале или как не доводить до него.

(На ноги автор не встанет, потому что у нее нет ног в том смысле, как это говорят про личность, у нее даже хвоста нет, ее личность пока на уровне моллюска, а лет ей уже не мало)

Вариант не видится на выходных, чтобы минимизировать возможность этих скандалов, привел вот к этому вот говну сегодня. Как можно было разрулить эту ситуацию? Просто промолчать? Не знаю даже, коров считать, пока на тебя орут?

(Да, народ, если человек много сделал для вас, если это ваш косяк и тем более серия косяков и даже сериал косяков, бесконечный как Санта-Барбара, надо закрыть свой рот и молчать, как бы на вас ни орали. Иногда извиняться. И если у вас гнев, значит вы не осознаете, что это ваш косяк. А вы должны осознавать. Тогда будет шанс исправить и компенсировать. А иначе все будет плохо в вашей жизни)

С уважением к вашему блогу, ваша читательница.