 

Трудности удаленки: младший сын Елизаветы II принц Эдвард увлекся переменой фонов во время видеозвонка

17.03.2021, 20:12, Разное
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В минувший вторник 57-летний принц Эдвард принял участие в онлайн-встрече с представителями нескольких благотворительных организаций из Большого Манчестера. Граф Уэссекский пообщался с ними о важной работе, которую они выполняют в период пандемии коронавируса. Фрагмент видеоконференции был опубликован в официальном аккаунте британской королевской семьи:

Его Королевское Высочество впервые услышало о влиянии COVID-19 от представителей городских служб, которые занимаются вопросами здравоохранения, образования и бездомных, в частности, от @MFTnhs, @MustardTreeMCR, @42ndStreetmcr, @NewmanRCCollege и @cahn_gm.

Несмотря на то что тема обсуждения была важной, принц значительно снизил градус серьезности беседы. Интернет-пользователи обратили внимание, что за все время разговора он не один раз поменял фон в Zoom. Сначала позади монарха был вид на мост и башню с часами, а позже — уже стеклянное современное здание Национального музея футбола, которое расположено в Лондоне.

Принц Эдвард (внизу по центру)

Ему нужно наконец-то определиться с выбором.

Эти фоны немного исказили черты его головы,

– отметили люди в комментариях.

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Публикация от European Royalties (@european_royalties)

А всего три месяца назад принцу Эдварду было не до шуток: в декабре 2020-го вся мировая пресса вспоминала перипетии личной жизни младшего сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа – принца Эдварда. Рути Хеншэлл, звезда британского реалити-шоу I’m A Celebrity… Get me out of Hear, в прямом эфире объявила, что у нее с принцем был роман, причем длился он и в тот момент, когда Эдвард уже начал общаться с будущей графиней Софи. 

Букингемский дворец… Пока вы пели в его садах, я вовсю развлекалась в его спальнях, – сказала девушка в эфире.

Позже Хеншэлл пояснила, что ее комментарий не предназначался общественности и она якобы не знала, что микрофон включен. Актриса извинилась, но не стала отрицать факта романа с принцем. На момент начала отношений ей было 20 лет, Эдварду – 23, и он работал ассистентом постановщика в театральной труппе. Их роман не был мимолетным: они встречались порядка 6 лет, по слухам, даже когда принц познакомился с Софи Рис-Джойс, он еще какое-то время сохранял связь с Рути. В 1999 году Эдвард и Софи поженились, и Хеншэлл была в числе гостей торжества. Сам Эдвард от комментариев воздержался.



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