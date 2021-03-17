 

В гостях у Рианны: экскурсия по новому дому певицы в Беверли-Хиллз за 14 миллионов долларов

17.03.2021, 20:12, Разное
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Со стороны может показаться, что у 33-летней певицы родом с Барбадоса есть некоторые проблемы: несколько лет ее поклонники безнадежно ждут нового альбома, месяц назад прекратил существование ее бренд одежды Savage Fenty (решение о временном закрытии принял французский конгломерат LVMH совместно с артисткой). К тому же Рианна проигнорировала церемонию награждения “Грэмми”, в которой не получила ни одной номинации. Но это лишь видимость. Как минимум, финансовых трудностей она совершенно не испытывает.

Сегодня стало известно, что певица, которая, по слухам, встречается с A$AP Rocky, купила новый дом — двухэтажный особняк в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, за 13,8 миллиона долларов. Да и с соседями ей повезло: рядом расположено имение экс-солиста The Beatles, сэра Пола Маккартни. Другой особняк неподалеку арендует Мадонна, а до карантина в нем жила певица Мэрайя Кэри.

Дом с белыми стенами и черной крышей построено еще в 1930-х годах, ранее в нем жила дочь известного американского писателя Сидни Шелдона, но в 2016 году женщина продала его инвестору Дэниелу Старру. Предприниматель почти пять лет потратил на реставрацию дома, сумма ремонта не разглашается.

На двух тысячах квадратных метрах нашлось место огромной гостиной со столовой, открытой кухне с двумя островами, библиотеке со шкафами до потолка и камину. На верхнем этаже расположились пять спален и семь ванных комнат с панорамными окнами и балконами. Также на территории есть гараж для двух автомобилей, спа-комплекс, а большой бассейн и место для барбекю с площадкой для отдыха, лежаками и открытым огнем затаились во внутреннем дворике. Изюминку этому месту добавляет окружающий ландшафт: дом построен на склоне холмистой местности среди деревьев, так что приватная обстановка и защита от папарацци гарантирована.



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