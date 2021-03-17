Мнение: США ввели новые санкции против России в целях заботы о гражданах России

США ввели новые санкции против России из-за злокозненных попыток отравить Новичком Скрипаля и Навального (вопрос том, почему смертельный яд по-прежнему не убивает своих жертв, заведомо опускается), наложив запрет на поставки в Россию американских товаров и технологий, которые могут быть использованы "для создания химического оружия".

В ряде случаев санкции действовать не будут, в тех случаях, когда это противоречит интересам США.

Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с определением Государственного секретаря от 2 марта 2021 года о том, что правительство России применило смертоносное химическое или биологическое оружие в нарушение международного права против своих граждан.

Министерство торговли опубликовало следующее заявление:

«Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов, как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, и напрямую подвергало своих граждан и граждан других стран смертельному риску. Министерство торговли стремится не допустить доступа России к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия ».

4 марта 2018 года правительство России применило нервно-паралитический агент Новичок в ходе нападения на бывшего российского военного Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Соединенном Королевстве. В ответ правительство США ввело два набора санкций против России в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых действий 1991 года (Закон о химическом и биологическом оружии) в августе 2018 года и августе 2019 года. 20 августа 2020 года правительство России снова применило Нервно-паралитический агент Новичок, на этот раз против российского оппозиционера Алексея Навального, требует принятия нового решения госсекретарем и дополнительных санкций в соответствии с Законом о ХБО. В соответствии с решением Государственного секретаря от 2 марта 2021 года и введением с 18 марта 2021 года новых санкций, BIS будет рассматривать заявки на лицензию на основании презумпции отказа в экспорте и реэкспорте предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности (предметы NS), которые предназначены для России. Начиная с 18 марта 2021 года BIS также приостанавливает действие лицензионных исключений на обслуживание и замену деталей и оборудования (RPL), неограниченное использование технологий и программного обеспечения (TSU) и дополнительный разрешительный реэкспорт (APR) для товаров NS, предназначенных для России.

Тем не менее, определенные категории экспорта и реэкспорта будут разрешены в соответствии с частичным отказом от применения санкций по соображениям национальной безопасности, которые позволят экспорт и реэкспорт в Россию предметов NS, произведенных в рамках лицензионных исключений. Временный импорт, экспорт, реэкспорт и передача. (ТМП); Правительства, международные организации, международные инспекции в рамках Конвенции о химическом оружии и Международная космическая станция (GOV); Багаж (BAG); Самолеты, суда и космические аппараты (AVS), а также средства шифрования, программное обеспечение и технологии (ENC).

Этот частичный отказ будет также применяться к лицензированию определенных категорий экспортных и реэкспортных операций с использованием NS. Заявки на получение лицензии на такие операции будут рассмотрены в соответствии с политикой экспортного лицензирования Правил экспортного контроля (EAR) для России до введения в действие этих ограничений. К этим категориям относятся: предметы, необходимые для обеспечения безопасности полетов гражданской пассажирской авиации; условный экспорт и реэкспорт для граждан России; предметы, предназначенные для 100% дочерних компаний США и других зарубежных дочерних компаний американских компаний, расположенных в России; и предметы в поддержку сотрудничества правительства в космосе. Этот частичный отказ также будет применяться до 1 сентября 2021 года в отношении предметов, предназначенных для поддержки коммерческих космических запусков.

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/03/us-department-commerce-expand-restrictions-exports-russia-response – оригинал на английском

Кроме того, Госдеп США ввел запрет на поставки в Россию любого оружия и оборонных технологий.

1. Запрещена любая помощь России, кроме гуманитарной.

2. Запрещена продажа любого оружия, боеприпасов, спецсредств, технологий и прочего, что можно использовать в оборонных целях.

3. Исключения будут определяться Госдепом и в индивидуальнмо порядке.

4. Запрещено предоставлять России любые кредиты и кредитные гарантии со стороны амеркианских государственных банков и структур.

5. Запрещено финансировать торговлю оружием с Россией.

https://public-inspection.federalregister.gov/2021-05527.pdf – оригинал на английском

В общем, всеми силами подталкивают РФ к более тесным отношениям с Китаем.

Для любителей западного цивилизационного выбора печалька.

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