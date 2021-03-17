Россия не признает, что ее вертолет нарушил украинское воздушное пространство – Госпогранслужба Украины

Россия не признает, что ее вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Об этом 17 марта сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Ответ от российской стороны ГПСУ получила сегодня.

“Заранее отметим: украинская сторона не удивлена риторикой государственных органов России. Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов. В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы, и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных “приборов объективного контроля”, – говорится в сообщении.

16 марта ГПСУ сообщила, что российский вертолет нарушил авиационное пространство Украины. Инцидент зафиксировали пограничники в Сумской области. Вертолет залетел примерно на 50 м на территорию Украины, а затем вернулся обратно.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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