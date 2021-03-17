“Как же ты себя любишь”, “Настолько скучно?” Галкин крупным планом снял на видео свое лицо

Российский артист и шуомен Максим Галкин 17 марта в Instagram разместил видео, на котором крупным планом запечатлен его правый глаз.

Ролик шоумен снимал, сидя в автомобиле.

“Какой у вас цвет глаз?” – обратился к подписчикам Галкин.

“Как же ты себя любишь, Макс”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

“Максим, выглядите влюбленным. Весна?” – отреагировали подписчики.

“Настолько скучно?” – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Дебют Галкина на сцене состоялся в апреле 1994 года. В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

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