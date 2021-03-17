Иран опубликовал финальный отчет о катастрофе самолета МАУ: причина крушения – ошибка оператора ПВО

Организация гражданской авиации Ирана представила финальный отчет о крушении украинского самолета авиакомпании МАУ в январе 2020 года. Об этом сообщило местное агентство IRSNA и опубликовало документ.

“285-страничный отчет содержит описание всей информации, результатов, анализов и экспертных заключений 12 экспертных групп и призывает к корректирующим действиям в международном масштабе”, – говорится в сообщении.

Как пишет агентство Reuters, причиной катастрофы в докладе называют ошибку оператора противовоздушной обороны, который принял самолет за “вражескую цель”.

“Самолет был идентифицирован как вражеская цель из-за ошибки оператора ПВО… возле Тегерана, и в него были выпущены две ракеты”, – сказано в отчете.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года источники канадского телеканала CBC News заявили, что человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, на языке фарси рассказал о возможностях объяснить сбивание самолета. Он сказал, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Позже спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию телеканала о наличии аудиозаписи.

20 февраля в Иране объявили о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них, по словам военного прокурора Тегерана Голам-Али Турки, есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Под стражей находится один человек.

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