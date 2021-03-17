Таран: Или Зеленский тоже начнет называть Путина убийцей, или будет и дальше без надежды ждать звонка от Байдена

Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

Зеленский продолжает называть российские войска “та сторона” и не говорить, с кем на Донбассе идет война.

Зеленскому надо определяться. Или он тоже начинает называть Путина убийцей, говорить, что на Донбассе российские войска, и начинать уголовные производства против агентов Кремля (Деркача, Медведчука и т.д.), или и дальше без надежды и никакого шанса ожидать звонка от Байдена.

Источник: Viktor Taran / Facebook

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