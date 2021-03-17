Первый мэр Севастополя Семенов: Если было бы оказано хоть малейшее сопротивление зеленым человечкам, на открытый шаг оккупации Россия не пошла бы

В начале 2014 года контрразведка докладывала, что РФ увеличивает численность своих военных на территории Крыма, заявил первый мэр Севастополя Виктор Семенов в интервью изданию “ГОРДОН”.

“Тогда и контрразведка докладывала, и мои источники сообщали, что Керченский пролив пересекали военнослужащие РФ. Причем по-хамски, не закрывая номера машин. Становилось понятно, что процесс начинается. Но ни Минобороны, ни исполняющий обязанности президента Александр Турчинов не реагировали на это. Им было страшно. Я четко знал, если было бы оказано хоть малейшее сопротивление “зеленым человечкам”, на открытый шаг оккупации Россия не пошла бы”, – сказал Семенов.

Он считает, что Турчинов, “в силу своей неготовности к принятию серьезных решений просто не смог глубоко проанализировать ситуацию”.

“Турчинов выглядел растерянным и беспомощным вместе со всей вертикалью власти, где в большинстве своем оказались хоть и патриотически настроенные люди, но не способные выполнять обязанности в критических ситуациях. А кандидатуры профессионалов Турчинов отвергал”, – добавил Семенов.

Он подчеркнул, что все президенты Украины несут ответственность за то, что произошло с Крымом.

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Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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