“Чтобы не получить “ответку””: В ЛНР рассказали о методах ведения боевых действий ВСУ

Аналитик Андрей Марочко, в прошлом представлявший Народную милицию ЛНР, недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил журналистам о методах ведения боевых действий войсками Вооруженных сил Украины. По словам подполковника запаса, солдаты украинской стороны не брезгуют использованием мирного населения в качестве прикрытия.

Сотрудник пресс-службы ЛНР заявил об обострении ситуации на территориях Юго-Востока Украины. По его информации, войска ВСУ постоянно занимаются обстрелами районов Донбасса там, где проходит линия соприкосновения. Украинскими военными применяются минометное и стрелковое оружие, также в поселках Новозвановка и Троицкое размещена бронетехника прямо возле заселенных домов. Примечательно, что украинскими солдатами нередко используется весьма нечистоплотная тактика, при которой мирные жители используются как живой “щит”.

“ВСУ неоднократно вели обстрелы по территориям ЛДНР именно из жилых кварталов, чтобы не получить “ответку”. При ответном огне есть вероятность, что пострадают мирные граждане, поэтому мы не открывали ответный огонь, даже когда по нам велся целенаправленный обстрел”, – уточнил Андрей Марочко. Об этом пишет “Слово и Дело”.