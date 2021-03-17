 

“Юному можно простить все”: Актер Петр Красилов удивил поклонников внешним видом

17.03.2021, 20:00, Разное
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Популярный актер Петр Красилов дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о некоторых подробностях своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость объяснил причины ощутимой метаморфозы в собственной внешности.
Большей части почитателей Петр Красилов в свое время запомнился харизматичными ролями в известных сериалах “Бедная Настя” и “Не родись красивой”. Однако его последняя на данный момент роль в телепроектах была исполнена еще в 2015 году, и в настоящее время артист полностью посвятил себя работе в театре. Существенных изменений претерпела внешность кумира зрителей: он основательно поправился, обзавелся бородой, а его прическа стала значительно короче. Как объяснил Красилов, к таким метаморфозам он прибег абсолютно осознанно, так как устал играть молодых героев-любовников и больше склоняется к реализации более серьезных персонажей.

“Из-за того, что я был молодой и красивый и меня использовали в кино в одном и том же амплуа, сейчас мне это боком выходит. Тогда мне было 20. Сейчас 42, но предлагают все то же. Те поступки, которые совершает 20-летний, если их совершает 40-летний – это глупый человек. Ничему не научившийся. Юному можно простить все. А дяденьке – уже нет”, – резюмировал актер. Об этом пишет “Слово и Дело”.



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