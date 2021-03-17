 

В ООН назвали решение Британии увеличить ядерный арсенал угрозой глобальной стабильности

17.03.2021, 19:58, Новости дня
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Увеличение Британией ядерного арсенала может стать угрозой глобальной стабильности, сообщил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Он заявил, что ООН приветствует то, что Лондон в своем комплексном обзоре безопасности, обороны и внешней политики подтверждает приверженность миру без ядерного оружия, разоружению, контролю над вооружениями и Договору о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

«Но мы выражаем нашу озабоченность в связи с решением Великобритании увеличить свой арсенал ядерного оружия, что противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 ДНЯО и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия», – сказал Дюжаррик.

По словам представителя международной организации, в то время как риски ядерного оружия наиболее высоки со времен холодной войны, «инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями являются лучшим способом укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность».

Ранее стало известно о планах Британии увеличить количество ядерных боеголовок до 260.В МИД РФ призвали учитывать этот факт в новом уравнении безопасности.

Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой Лондон назвал Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и сообщил о намерении противостоять угрозам со стороны Москвы. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой.



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