В ООН назвали решение Британии увеличить ядерный арсенал угрозой глобальной стабильности

Увеличение Британией ядерного арсенала может стать угрозой глобальной стабильности, сообщил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Он заявил, что ООН приветствует то, что Лондон в своем комплексном обзоре безопасности, обороны и внешней политики подтверждает приверженность миру без ядерного оружия, разоружению, контролю над вооружениями и Договору о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

«Но мы выражаем нашу озабоченность в связи с решением Великобритании увеличить свой арсенал ядерного оружия, что противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 ДНЯО и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия», – сказал Дюжаррик.

По словам представителя международной организации, в то время как риски ядерного оружия наиболее высоки со времен холодной войны, «инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями являются лучшим способом укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность».

Ранее стало известно о планах Британии увеличить количество ядерных боеголовок до 260.В МИД РФ призвали учитывать этот факт в новом уравнении безопасности.

Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой Лондон назвал Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и сообщил о намерении противостоять угрозам со стороны Москвы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой.