 

Посла РФ в США вызвали в Москву для оценки отношений с Вашингтоном

17.03.2021, 19:58, Новости дня
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Посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном, сообщили в МИД России.

«Посол РФ в Вашингтоне Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень», – говорится в сообщении.

«Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД РФ и других профильных ведомств с послом РФ в Вашингтоне», – добавили в ведомстве.



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