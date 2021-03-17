В ДНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе

За последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация, сообщило управление Народной милиции Донецкой народной республики.

«За сутки с 16 на 17 марта обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

По его словам, за минувшие сутки украинские военные провели 21 обстрел территории ДНР.

«Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении (на юге ДНР – прим. ВЗГЛЯД)… Примечателен тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории ДНР сразу же, после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек», – сказал он.

Представитель ведомства указал, что украинские военные усилили группировку войск в контролируемых Киевом населенных пунктах в Донбассе. «Выявлено размещение 42 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – сообщил он.

По его словам, технику зафиксировали в восьми населенных пунктах, в числе вооружений – БМП-1, зенитно-ракетные комплексы «Оса-10», РСЗО БМ-21 «Град» и танки Т-65.

Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.

В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.