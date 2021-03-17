Мнение: Сегодня. Через час!

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17.03.2021, 19:52, Разное
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СЕГОДНЯ с 6 вечера на том же месте! Приобрести книгу-бестселлер “русского нон-фикшн” “Страна утраченной эмпатии” – о психологии постсоветского общества, непосредственно у автора, с автографом!

Кто не успеет – тот опоздает! Адрес: в кафе “Шоколадница” напротив Политехнического музея возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18 до 20 ч, кто потеряется или не найдет – мой телефон (985)741-0098. Если же Вас нет в Москве – не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected]

Если уж совсем не можете никак – приобретайте электронную версию книги на Литресе.

Из отзывов на Литресе: “Отличная книга – попытка цельно описать жизнь в России на всех уровнях, и охватить все институты. Автор отлично понимает взгляды «простого народа», много лет занимался социологией на промышленных производствах, так что это не отвлеченное теоретизирование. Хотя конечно, местами тон слегка циничный и жесткий. Но на правдивость это не влияет… Читать надо обязательно!”

Источник: Размышления вольного социолога



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