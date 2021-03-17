В России создают тест для выявления антител к SARS-Cov-2 в домашних условиях



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Созданием новой технологии занимаются специалисты центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» и инжинирингового центра «Композиты России». Устройство будет состоять из биосенсора и блока-приставки к смартфону. Для проведения теста необходимо поместить на сенсор каплю крови, например, из прокола на пальце. Результат отобразится спустя 2-3 минуты. Предполагается, что прибор позволит выявить стадию заболевания COVID-19 и определить динамику выработки антител.

В качестве биочувствительного материала ученые используют аптамеры — короткие, искусственно синтезированные части ДНК или РНК, специфически взаимодействующие с маркерами заболевания.

«Аптамеры нанесены на чип, покрытый проводящим слоем из восстановленного оксида графена. При связывании с маркерами заболевания, в данном случае, с антителами, они приобретают дополнительный электрон или теряют его. Это меняет сопротивление проводящего слоя. Проходящий по нему ток увеличивается или уменьшается, что и регистрирует прибор», — рассказал ведущий инженер межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» Иван Комаров.

В настоящий момент ведутся клинические испытания, в ходе которых определяется точность определения качества антител, на следующем этапе будет отработана функция выявления их количества. Пока неизвестно, когда будет зарегистрирована эта технология и поступит в продажу, но по предварительным оценкам ее стоимость составит около 5 тысяч рублей. Блок-приставку можно будет использовать многократно, а биосенсорный чип скорее всего будет сменным.