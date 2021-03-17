Мнение: Пирамида имиджа

Постараюсь до конца весны написать книгу про имидж, где подробно изложу всю геометрию и логику происхождения 12 типов. Как принципы аристотелевского круга стихий, мягкого-твердого, теплого-холодного, проявляют себя в конституции типов, как нужно строить декорацию, чтобы в имидже появилась гармония.

В блоге я пока только десятую часть этого описала.

Что такое обаяние с точки зрения имиджа и поля, как растет магнетизм и что такое сексапил – все эти темы, которых я только слегка касалась в блоге, я тоже оставила для книги, чтобы доставить читателям удовольствие.

О плагиаторах тоже забочусь, чтобы все было ясно, полно, последовательно, подробно, в одном месте, и легче было бы воровать.

А пока вот что хочу с вами обсудить.

Изначально, когда я еще только начинала тему о типах имиджа, сначала о 4 главных, кардинальных (Вода, Воздух, Огонь, Земля), а потом еще о 8 промежуточных, смешанных, так, что получилось 12 типов, я писала, что выяснить свою конституцию и подобрать декорацию подходящую – это только часть работы над имиджем.

Это важная часть, без которой никуда не шагнуть, но основная работа над имиджем – работа над образом в смысле и внешности, и характера, и поведения.

Я намеренно почти не касалась темы характеров 12 типов. Во-первых, я хочу изложить это все в книге, чтобы не растаскивали и не искажали по частям. Во-вторых, я заметила, что как только идет речь о характере типа, возникает большая засада.

Люди привыкли считать, что их характер – есть нечто неизменное. Большинство людей с плохим имиджем имеют характер, противоречащий конституции, не совместимый с качествами своего типа по конституции.

Если мы изобразим имидж людей в виде пирамидки, то у нас получится вот такая схема.

Внизу конституция, она у людей с плохим имиджем находится под линией сознания, и человек ее не только не осознает, но и в упор не видит. У людей с хорошим имиджем эта линия под пирамидкой.

Мы не раз убеждались, что многие женщины не видят своей выраженной Д, а мужчины часто не видят своей С.

Вот конституция у людей с плохим имиджем всегда находится ниже порога сознания. Они себя не видят, они представляют себя не так, как есть в реальности. Не будь того, их имидж был бы хорошим. У людей с очень хорошим имиджем порог сознания ниже уровня конституции, это значит – они ясно видят себя.

Следующий за конституцией уровень пирамидки – характер.

Это куда более пластичный уровень, в отличие от конституции, и совсем не случайно этот уровень – надстройка над базовой частью, которой является конституция.

Характер должен формироваться, учитывая конституцию, и то, что сформировалось стихийно, негармонично и искаженно, должно исправляться. Человек может и должен работать над своим характером, поскольку характер – это ни что иное как комплект инструментов, который позволяет адаптировать конституцию (физиологию и нервную систему) к внешней среде (природным и социальным условиям).

У людей с плохим имиджем и характер осознан лишь частично, большая его часть находится под порогом осознания. Они не только не видят свою конституцию, но и плохо представляют свой характер, отражают сознанием только отдельные его черты. И по злой иронии в основном это – баги, то есть самая мусорная, лишняя, вредная часть характера. Именно это они считают “собой”.

Даже над базовой частью характера можно и нужно работать, чтобы делать ее органичной своей среде и своей конституции, а мусорную часть характера надо просто выбросить.

Самая верхняя часть пирамиды имиджа – образ.

Это та самая декорация, внешняя часть персоны, то, как человек выглядит, но выглядит не в статике, а в динамике: как он держится, подает себя, двигается, реагирует, общается, ведет себя. Стиль и манеры человека – это и есть его образ. Именно это считается имиджем, именно это видят люди, это их привлекает или отталкивает.

Характер сам по себе люди не видят, разве что самые близкие, но и те наблюдают его через имидж.

Умозрительно отделить конституцию от образа очень сложно, особенно если смотрит не специалист по имиджу.

В хорошем имидже конституция так органично синтезирована с образом, что они выглядят чем-то единым, а человек кажется красивым от природы, очаровательным в силу “врожденного обаяния”.

В плохом имидже конституцию и образ тоже сложно увидеть по отдельности. Человек кажется некрасивым от природы, нелепым или даже безобразным. Создается ощущение, что работать над образом бесполезно, он все равно будет некрасив. Но это не так.

Только на стадии работы над имиджем, на той стадии, когда рождается нормальный имидж, становится проще отделить конституцию от образа и увидеть, где образ диссонирует с конституцией.

Вот почему встречаются люди, которые вдруг, внезапно, изменили свой имидж от плохого к очень хорошему.

Часто резкие перемены к лучшему связаны с избавлением от лишнего веса, но иногда вес человека особенно не поменялся, а он вдруг превратился из серой мышки в красавца или красавицу.

Вот это бывает, когда из плохого, неподходящего образа вдруг проклюнулась конституция и стало понятно, как нужно поменять образ, чтобы получилась гармония.

Сама по себе конституция проклюнуться не может, содержание без формы увидеть нельзя. Единственный способ увидеть конституцию отдельно от образа, это заметить противоречие между конституцией и характером. Именно с обнаружения такого противоречия начинается работа. Люди часто это не осознают, когда “случайно” обнаруживают, что им нужен совершенно иной образ. Но это всегда понимание, что с их конституцией им пойдет другой характер. И только верхушка – другой образ.

Я хочу обратить внимание, что все это не везенье, а работа. Иметь отличный имидж может любой здоровый человек.

Только серьезные заболевания накладывают на конституцию такой отпечаток, что очень красивым человека не сделать.

Но не все заболевания, не всегда, и побороться за имидж все-таки стоит, если речь не идет о борьбе за жизнь.

Если же мы говорим об относительно здоровых людях, молодого и среднего возраста, не о стариках, не может быть никаких сомнений, что любой может иметь очень хороший имидж.

Даже если вам не удастся прокачать ресурс имиджа, любой шаг по улучшению имиджа обязательно положительно скажется на каждом из 12 ресурсов.

Как думаете, друзья, почему имидж так сильно влияет на все ресурсы?

Разберите влияние имиджа на каждый ресурс из оставшихся 11.

И если у вас есть хорошие примеры о радикальной трансформации имиджа от плохого к хорошему (где действительно видна разница), приведите такие фото. Если будут удачные фото “до и после”, все попробуйте увидеть, как человек сменил стиль благодаря тому, что увидел вдруг подходящий себе характер, а потом на основании этого нашел образ. Очень часто это актеры, и не только потому, что имидж важен для их профессии, но еще и потому, что именно актеры умеют примерять разные характеры.

Вам нужно увидеть именно изменение характера, потому что это центральная часть пирамиды, через который у людей с плохим имиджем проходит порог осознания себя, своей персоны.

Пирамидка совсем простая, я потом покажу куда более сложные и интересные пирамиды имиджа. Но начнем с самой простой.