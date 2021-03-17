Мнение: Зажравшиеся

В Канаде разразился скандал из-за использования пальмового масла в кормах для крупного рогатого скота. Об этом сообщают Би-би-си и французская газета La Croix.

Многие канадцы стали жаловаться на то, что их сливочное масло не размягчается при комнатной температуре. Они отметили, что масло от отечественного производителя с некоторых пор с трудом намазывается на хлеб, а также непригодно для производства выпечки.

Зажравшиеся канадцы требуют прекратить издеваться над животными и кормить их кормами с добавкой пальмового масла. Российские торговые сети удивленно пожимают плечами и крутят пальцем у виска.

—