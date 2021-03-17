 

Мнение: Зажравшиеся

17.03.2021, 19:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Канаде разразился скандал из-за использования пальмового масла в кормах для крупного рогатого скота. Об этом сообщают Би-би-си и французская газета La Croix.

Многие канадцы стали жаловаться на то, что их сливочное масло не размягчается при комнатной температуре. Они отметили, что масло от отечественного производителя с некоторых пор с трудом намазывается на хлеб, а также непригодно для производства выпечки.

Зажравшиеся канадцы требуют прекратить издеваться над животными и кормить их кормами с добавкой пальмового масла. Российские торговые сети удивленно пожимают плечами и крутят пальцем у виска.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / 14 интересных фактов о раздельном сборе мусора

10.09 / Песков отреагировал на слова Помпео об атаке на Навального

17.08 / Шэрон Стоун рассказала о борьбе своей сестры Келли с коронавирусом: “Ее заразил один из вас, противников масок”

13.08 / Теперь официально: опубликованы первые фото беременной жены Эда Ширана

22.10 / Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль

12.02 / Источники ТАСС и РИА Новости рассказали о подготовке терактов на массовых акциях в России

18.01 / Сторонников Навального высадили из самолёта, совершавшего рейс Москва-Красноярск

29.07 / Мнение: Зеленскому надо стать Путиным

04.02 / Мнение: Хоть похоже на Россию…

30.11 / МКБ создал цифровую платформу для частных инвесторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска