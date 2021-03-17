 

Мнение: Музей Гагарина для слабовидящих

17.03.2021, 19:14, Разное
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Музей Гагарина для слабовидящих.
Классика какашечкой по шву. Прямо как на Украине с голодомором, который пихали куда можно и нельзя.
Также порадовал и логотип музея.
Сайт музея https://gagarinm.ru/

А между тем:

Трое мальчиков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга, сообщил мэр Владимир Ильиных.
"Меньше месяца осталось до юбилейной даты первого полета человека в космос. И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге, в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту", – сообщил Ильиных. Его слова опубликованы на сайте мэрии.

Борются с наследием преступной власти, которая послала Гагарина в космос.

Источник: Colonel Cassad



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