Мнение: Музей Гагарина для слабовидящих

Музей Гагарина для слабовидящих.

Классика какашечкой по шву. Прямо как на Украине с голодомором, который пихали куда можно и нельзя.

Также порадовал и логотип музея.

Сайт музея https://gagarinm.ru/

А между тем:

Трое мальчиков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга, сообщил мэр Владимир Ильиных.

"Меньше месяца осталось до юбилейной даты первого полета человека в космос. И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге, в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту", – сообщил Ильиных. Его слова опубликованы на сайте мэрии.

Борются с наследием преступной власти, которая послала Гагарина в космос.

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