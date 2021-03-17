 

Первый мэр Севастополя Семенов: Севастополь сейчас вернулся во времена, когда анекдоты можно рассказывать только на кухне и то вполголоса

17.03.2021, 19:12, Новости дня
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После российской оккупации Крыма Севастополь вернулся во времена, когда анекдоты можно рассказывать только на кухне и вполголоса. Об этом в интервью изданию “ГОРДОН” заявил первый мэр Севастополя Виктор Семенов.

Он отметил, что не исключает возможности деоккупации украинского полуострова, однако считает такое развитие событий маловероятным.

“Для многих это может показаться странным, но я лучше владею ситуацией в Севастополе, чем те, кто выискивает в интернете факты, которые могут порадовать президента. В течение последних лет, кроме “ковидного” 2020 года, я должен был навещать свою 90-летнюю больную маму и приближающихся к этому возрасту родителей моей жены. Поездки в город давали мне возможность общаться с севастопольцами из разных социальных групп, в личной беседе обговаривать все плюсы и минусы их нынешней жизни. Хотя, признаться, Севастополь вернулся во времена, когда анекдоты можно рассказывать только на кухне и то вполголоса”, – сказал Семенов.

По его словам, российские оккупанты в Крыму могут не понять “шуток” граждан, приехавших с материковой части Украины.

“Однажды в городе встретил военного пенсионера, прошедшего Афганскую войну. “Слушай, – спросил он меня, – как тебя выпускают из Украины, ведь ты работал в МИД и имел допуск к секретным документам?” Я улыбнулся и ответил: “Я же здесь на задании”. И, наверное, впервые я увидел в его глазах испуг. Озираясь, он произнес: “Ты так не шути, могут не понять”, – подчеркнул Семенов.

Первый мэр Севастополя Семенов: Когда мы соберемся возвращать Крым, там будут жить “материковые”. Так местные называют приехавших из неблагополучных регионов РФ. Читайте полный текст интервью

Виктор Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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