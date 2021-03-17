ВАКС приговорил к трем с половиной годам тюрьмы судью за взятку в $10 тыс.

Высший антикоррупционный суд Украины 17 марта вынес обвинительный приговор судье Октябрьского райсуда Днепра по делу о коррупции. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса. ВАКС лишил его свободы на три года и шесть месяцев с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года.

Судья взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Как уточнила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, ВАКС “признал судью виновным в получении $10 тыс. неправомерной выгоды за влияние на принятие решения по непривлечению гражданина к уголовной ответственности за кражу имущества”.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3159695510800277

По данным “Слово і діло”, речь идет о судье Вадиме Галичем.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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