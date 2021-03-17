 

В Днепре от COVID-19 умер известный врач, депутат облсовета Чебанов

17.03.2021, 19:12, Новости дня
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В Днепре от осложнений коронавирусной инфекции умер главный врач клинической больницы № 4, депутат Днепропетровского областного совета Константин Чебанов. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

“COVID-19 проклятый. Мы тянули Константина Чебанова как могли. Каждый день мне докладывали о его состоянии здоровья. Не вытянули”, – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3814380341977168&id=100002157183088

По информации 056.ua, врач три недели назад попал в реанимацию из-за осложнения коронавируса, был подключен к ИВЛ. На последней стадии заболевания впал в кому. 

Чебанову было 64 года.

Он был кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом Украины. Его неоднократно отмечали различными наградами и грамотами, а общий стаж работы составлял почти 40 лет. Последние 18 лет возглавлял городскую больницу № 4. До этого был главврачом в детской городской больнице №2.

Был депутатом городского совета с 2010 по 2014 год. На местных выборах 2020 года избрался в Днепропетровский областной совет от партии “Пропозиція”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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