В Днепре от COVID-19 умер известный врач, депутат облсовета Чебанов

В Днепре от осложнений коронавирусной инфекции умер главный врач клинической больницы № 4, депутат Днепропетровского областного совета Константин Чебанов. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

“COVID-19 проклятый. Мы тянули Константина Чебанова как могли. Каждый день мне докладывали о его состоянии здоровья. Не вытянули”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3814380341977168&id=100002157183088

По информации 056.ua, врач три недели назад попал в реанимацию из-за осложнения коронавируса, был подключен к ИВЛ. На последней стадии заболевания впал в кому.

Чебанову было 64 года.

Он был кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом Украины. Его неоднократно отмечали различными наградами и грамотами, а общий стаж работы составлял почти 40 лет. Последние 18 лет возглавлял городскую больницу № 4. До этого был главврачом в детской городской больнице №2.

Был депутатом городского совета с 2010 по 2014 год. На местных выборах 2020 года избрался в Днепропетровский областной совет от партии “Пропозиція”.

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