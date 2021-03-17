 

Президент США Джо Байден объявлен в международный розыск в связи с уголовными делами о клевете и неуважении к российской власти

17.03.2021, 19:11, Разное
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Президент США Джо Байден объявлен в международный розыск в связи с возбужденными против него Генеральной прокуратурой РФ уголовными делами о клевете и неуважении к российской власти. 

Поводом для возбуждения уголовных дел стало недавнее интервью Байдена, в котором он назвал Президента России Владимира Путина убийцей и пригрозил ему расплатой за вмешательство в американские выборы. Российские правоохранительные органы намерены добиваться экстрадиции Байдена для осуществления правосудия над ним на территории РФ. 

Телеведущий Дмитрий Киселев высоко оценил шансы экстрадиции Байдена в случае возвращения к власти в США республиканцев во главе с Дональдом Трампом. 

”В этом случае вынесения обвинительного приговора у Байдена будут все шансы оказаться в одной колонии с так любимым им Алексеем Навальным, если только российский суд не помилует политика в виду его преклонного возраста”, – отметил телевизионный аналитик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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