США запретили импорт и экспорт оружия в Россию

США добавили Россию в перечень стран, с которыми запрещён импорт и экспорт вооружения, военных и оборонных технологий. Как отмечается, данное решение связано с применением химического оружия и становится действительным 18 марта.

“Сегодня США ввели санкции против РФ за попытку убийства Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества “Новичок”. Любое применение химического оружия недопустимо. Вместе с нашими партнерами из ЕС и Великобритании мы выступаем против действий РФ и призываем к освобождению господина Навального”, – написал Энтони Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Согласно документу, размещённому на официальном портале Государственного департамента США, новые лицензии на торговлю выдавать не будут, а старые приостановят. Исключением стали совместные операции в космосе и коммерческие запуски. Однако и они будут запрещены после 1 сентября. Также приостановят лицензии по замене и обслуживанию деталей и оборудования, поставленные ранее в Россию.

Всего в списке находятся 14 стран, включая Россию, включая Ирак, Сомали, Ливан, Ливию, Южный Судан, Зимбабве, Кипр, Гаити, Конго. информирует “ПолитЭксперт”.